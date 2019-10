rbb-24-nutzer Berlin Montag, 07.10.2019 | 20:12 Uhr

Ein "Gefühl von Geborgenheit und Gemeinschaft" gab es also in Mewes' Augen in der DDR? Nur nicht für alle, was? Autoritäre Diktaturen sind ja so "toll": mit Polizeistaatsprinzip, Willkürjustiz, ohne Regierungsverantwortung, Volkssouveränität, Oppositions-, Rede- und Meinungsfreiheit oder Gewaltenteilung. Und Blut hat man auch an den Händen, ob per Schießbefehl oder Hinrichtungen. Sicher, schlimmer geht/ ging immer, wie die NS-Zeit zweifelsfrei zeigt: mit Weltkrieg, Konzentrationslagern und 60 Mio. Toten. Das ist allerdings kein Grund, die DDR über den grünen Klee zu loben. Dass Modrow bei solchen Veranstaltungen auftritt, zeigt auch, wie sehr er "Reformer" war - gar keiner.



Diese Ewig-Gestrigen, die instransparente Umgangsweise mit SED-Geschichte, die rechtspopulistische Narrative aufnehmenden Querfrontler*innen um Wagenknecht, Antisemit*innen und der Beitrag in Brandenburg, eine verfassungswidrige Polizeireform mitzutragen, sind gute Gründe, nicht zu den Linken zu gehören.