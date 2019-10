Gegen einen 37-jährigen Mann, der mit der Ermordung seiner Ex-Freundin gedroht hatte, ist nun Haftbefehl erlassen worden. Der Mann aus Frankfurt (Oder) hatte am Samstag bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, er sei auf dem Weg zu seiner früheren Partnerin, um diese zu erschießen. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin Kontakt zu der Frau aufgenommen und deren Schutz veranlasst, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Montag mit.



Nachdem die Polizei in der Innenstadt nach dem Mann gefahndet hatte, konnte sie ihn am Samstagnachmittag schließlich im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) festnehmen. "Waffen haben wir bei dem 37-Jährigen allerdings nicht finden können", sagte der Sprecher.