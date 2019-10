Die Ankündigung eines Mannes, seiner Ex-Freundin etwas anzutun, hat am Samstag in Frankfurt (Oder) zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. "Ein Mann hat sich bei uns gemeldet und angekündigt, dass er seiner Exfrau Gewalt antun wird", hatte die Polizei auf Twitter mitgeteilt. Ein Spezialeinsatzkommando nahm ihn nach mehrstündiger Fahndung in der Innenstadt fest.



Bei dem Einsatz sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, sagte eine

Sprecherin des Lagedienstes im Polizeipräsidium. Die Polizei hatte seit dem Vormittag in der Innenstadt im Bereich der Magistrale nach dem Mann gefahndet: Wegen der Fahndung war es zu Sperrungen und Staus gekommen. Ob der Mann bewaffnet war, ist noch unklar.