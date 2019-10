Im polnischen Kostrzyn/Küstrin haben das Brandenburger Polizeipräsidium und die Woiwodschafts-Kommandantur der Polizei Gorzów am Dienstag gemeinsam ihre bisher neunte Grenztagung veranstaltet. Von Klaus Lampe

Das sei, Mörke zufolge, der hervorragenden Kooperation mit der polnischen Polizei zu verdanken, die dies überhaupt erst möglich gemacht habe. Die grenzüberschreitende Kriminalität sei um mehr als 38 Prozent zurückgegangen. In den Grenzgemeinden liege der Rückgang um die vier Prozent.

Die deutsch-polnische Grenzkriminalität geht deutlich zurück. Das sagte Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag auf einer Grenztagung im polnischen Kostrzyn (Küstrin).

Nur in Frankfurt (Oder) habe es einen leichten Anstieg der Kriminalität gegeben. In allen anderen Schwerpunktgemeinden, wie Forst (Lausitz), Guben (Spree-Neiße), Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und Schwedt (Uckermark) sei die grenzüberschreitende Kriminalität deutlich zurückgegangen, so Mörke weiter.

So gibt es bei Laubeneinbrüchen ein Minus von über 23 Prozent und bei Autodiebstählen sind es fast 37 Prozent. Allerdings arbeiten die Verbrecher inzwischen anders, sagt der stellvertretende Woiwodschafts-Kommandant der Polizei in Gorzów, Jerzy Głabowski. Doch gibt es, laut Polizeipräsident Mörke, auch bei den Planenschlitzern, die aus LKWs entsprechend Ware stehlen, einen deutlichen Rückgang von über 70 Prozent allein in diesem Jahr.

Und auch bei den Viehdiebstählen in Ostbrandenburg habe die grenzübergreifende Zusammenarbeit zur Ergreifung der Täter geführt. Seitdem die Stettiner Polizei die Diebstähle aufgeklärt und die Diebe dort inhaftiert hat, habe es keine Fälle mehr gegeben. Nach Sprengungen von Bankautomaten würden Täter auf beiden Grenzseiten im Gefängnis sitzen.