Bei einer Explosion in einem Doppelhaus im Altlandsberger Ortsteil Wegendorf (Märkisch-Oderland) ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden. Der 58-jährige Bewohner der Doppelhaushälfte erlitt schwere Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.