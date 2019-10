Nach knapp einjähriger Bauzeit soll die Schleuse Zaaren an der Oberen-Havel-Wasserstraße bei Templin (Uckermark) am 7. November mit Unterbrechung bis zum Monatsende in Betrieb genommen werden. Damit werde insbesondere der Sportschifffahrt die Möglichkeit gegeben, ihre Winterliegeplätze zu erreichen, erklärte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Eberswald, Michael Scholz, am Montag.