Der Zoll hat auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) einen Transporter mit über einer Tonne Feuerwerk aus Polen in Richtung Berlin gestoppt. Die Pyrotechnik war nach Behördenangaben ohne die nötige Kennzeichnung oder Erlaubnis transportiert worden.



In dem Transporter fanden sich große Feuerwerksbatterien auf zwei Paletten, wie sie für den professionellen Einsatz genutzt werden. Der gößte Teil der insgesamt 1,1 Tonnen Pyrotechnik war in Kartoons verpackt. Das Auto war weder entsprechend gekennzeichnet, noch verfügte der Fahrer über die nötige Erlaubnis für den Transport oder die Benutzung.

Bei einem Verkehrsunfall hätte es zu einer schweren Explosion kommen können. Der Fahrer muss dem Zoll zufolge mit einem Strafverfahren rechnen.