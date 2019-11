AUDIO: Antenne Brandenburg | 29.11.2019 | Elke Bader/Katja Geulen | Bild: dpa/Patrick Pleul

Brandenburg - Erstes Institut für Biosphärenreservate öffnet in Eberswalde

29.11.19 | 15:27 Uhr

Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ist nur eines von weltweit 700 Reservaten. Drei gibt es in Brandenburg. Die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde gründet nun ein internationales Institut, dass diese Naturlandschaften erforschen will.

Das weltweit einzige Institut für Biosphärenreservate eröffnet am Freitag in Eberswalde. Es ist dort an die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNEE) angegliedert.

Wissenschaftler, Doktoranten und Studenten sollen an dem Institut künftig an Biosphärenreservaten weltweit forschen. Es geht dabei vor allem um die Frage, wie Wirtschaft, Mensch und Natur im Einklang existieren können.



Etwa zwei Prozent der Erdoberfläche sind als Biosphärenreservate ausgewiesen. In Deutschland gibt es insgesamt 17. Sie nehmen - ohne Wasser- und Wattflächen der Nord- und Ostsee - laut Umweltbundesamt 3,7 Prozent der Fläche Deutschlands ein. In Brandenburg befinden sich drei: Schorfheide-Chorin, der Spreewald und Teile der Flusslandschaft Elbe.

Forschungsgebiet gleich nebenan

Den Wissenschaftlern in Eberswalde bietet sich das nahegelegene Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin als Forschungsfeld an. Dessen Leiter Martin Flade rechnet damit, dass es eine enge Kooperation mit den Forschenden des Instituts geben wird. Aber auch Kontakte zu Reservaten weltweit sind den Angaben zufolge bereits hergestellt. Gelehrt wird auch auf Englisch.