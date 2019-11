Im Prozess um den lebensgefährlichen Stoß einer Frau in die eiskalte Oder hat eine der beiden Angeklagten am Freitag im Landgericht Frankfurt (Oder) ein Geständnis abgelegt. Die 19-Jährige ließ ihren Verteidiger eine Erklärung verlesen, in der sie die ihr vorgeworfenen Taten einräumte und ihre Reue zum Ausdruck brachte.

Ihr und einer 31 Jahre alten Mitangeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen eine andere Frau am 7. Januar dieses Jahres in Frankfurt in die Oder gestoßen haben, um sie zu töten. Laut Anklage hatten die beiden Frauen aus niederen Beweggründen gehandelt und wollten vorhergehende Straftaten vertuschen. Dem Stoß in die Oder vorausgegangen waren demnach stundenlange schwere Misshandlungen des 34-jährigen Opfers, das sich jedoch selbst hatte aus dem Grenzfluss retten können.