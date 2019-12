Der Biber war Anfang der 1990er Jahre in Brandenburg fast ausgerottet, hat sich aber inzwischen stark vermehrt. Im ganzen Land gibt es laut Ministerium rund 3.000 Biber, jeder Dritte lebe im Oderbruch.

Das Tier war offenbar schon länger am Werk, bevor der Mast endgültig umstürzte: Wie ein Passant aus Spitz dem rbb sagte, brauchte der Biber eine Woche, um den Telefonmasten umzulegen.

Ein Telefonmast ist der Gemeinde Oderaue (Märkisch-Oderland) von einem Biber gefällt worden. Noch steht die nahegelegene Ortsteil Spitz nicht ohne Telefonanschluss da, aber das Kabel droht zu reißen. In Kürze soll daher ein neuer Mast aufgestellt werden.

Nach rbb-Informationen setzte Ortsvorsteherin Doris Wegner die Amtsverwaltung am Freitag über den Schaden in Kenntnis. Die Telekom erklärte auf Nachfrage, am Dienstag einen neuen Mast aufstellen zu wollen.

Welche Konsequenzen den Biber erwarten, ist unklar. Fest steht allerdings jetzt schon: Das Tier hat sich in gefährliche Bereiche vorgewagt. Das Strafgesetzbuch droht zwar für die Beschädigung von Telekommunikationsanlagen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren Haft an (fahrlässig bis zu einem Jahr).