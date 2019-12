Die Uckermark soll schnelleres Internet bekommen. Der Landrätin Karina Dörk (CDU) zufolge wurden am Dienstag in Prenzlau die Verträge für den Breitbandausbau unterzeichnet. So soll in den kommenden dreieinhalb Jahren die gesamte Region Uckermark mit mehr als 12.000 Haushalten an das Glasfasernetz angeschlossen werden.