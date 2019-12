Zwei Frauen, die in Frankfurt (Oder) eine andere Frau misshandelt und in die Oder gestoßen haben, sind zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Beide hatten in dem Verfahren am Frankfurter Landgericht zugegeben, eine 34-Jährige am 7. Januar dieses Jahres zunächst gemeinsam mit anderen stundenlang misshandelt, ihr Drogen verabreicht und sie kurz vor Mitternacht in die eiskalte Oder gestoßen zu haben.