Am 20. Dezember werden die Fahrspuren der A10-Autobahnbrücke (Mühlenfließbrücke) bei Rüdersdorf auf eine Seite gelegt. Dann können Autofahrer in diesem Baustellenabschnitt die Brücke mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde befahren, sagte am Donnerstag Andreas Müller von der Autobahnmeisterei Erkner dem rbb.

Bei Bauarbeiten unter der Brücke war Mitte Oktober ein Feuer ausgebrochen. Daraufhin musste die Brücke zunächst gesperrt werden und kann seitdem nur noch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h befahren werden.



Die Schäden des Brandes sollen im Januar 2020 repariert werden. Diese Arbeiten insgesamt sind voraussichtlich im März beendet.