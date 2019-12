Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest will Polen die Armee zum Abschuss von Wildschweinen in betroffenen Gebieten einsetzen. "Ohne Abschuss schaffen wir es nicht", sagte Landwirtschaftsminister Jan Krzysztof Ardanowski dem Radiosender Jedynka. Die Gesetzesänderung soll außerdem Jäger verpflichten, Schwarzwild in von der Seuche betroffenen Gebieten zu schießen.

In der Nähe der Grenze zu Deutschland wurden mehrere Dutzend tote, infizierte Schweine gefunden. Zuletzt tauchte der Erreger bei einem Wildschwein 70 Kilometer entfernt von Posen auf. Dieser Fall verstärkte die Sorge der polnischen Behörden, da in dieser Region ungefähr 3,5 Millionen Hausschweine gehalten werden.

Derweil trifft auch Brandenburg Vorkehrungen. Verbrauscherschutzministerin Ursula Nonnemacher regte an, an den Oderdeichen zeitlich begrenzt Wildschutzzäune aufzustellen. In dieser Woche will ihr Ministerium eine Anordnung zur verstärkten Bejagung in der Nähe der polnischen Grenze erlassen.

Die Afrikanische Schweinepest ist für Wild- und Hausschweine tödlich. Für Menschen ist sie nicht gefährlich.