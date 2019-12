rbb: Herr Ibisch, so kurz vor den Festtagen strömen die Menschen zu den Baumhändlern und Baumärkten, wo von Großanbietern mehr als 70 Prozent der Bäume abgesetzt werden. Wo stammen unsere Weihnachtsbäume für das Wohnzimmer denn her?

Pierre Ibisch: Die üblichen Bäume werden vor allem auf Plantagen, in darauf spezialisierten Betrieben, oder nebenher von Förstern angebaut. Überwiegend sind es Baumarten, die nicht in Deutschland heimisch sind, wie beispielsweise die beliebte Nordmanntanne. Sie werden aber meistens hier produziert und wachsen vor dem Verkauf zwischen zehn bis 15 Jahre. In vielen Betrieben herrscht noch ein konventioneller Anbau. Also müssen wir uns klar machen, dass Weihnachtsbäume im Grunde wie ein landwirtschaftliches Produkt gezüchtet werden.