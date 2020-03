Bombenentschärfung in Erkner beginnt mit Verzögerung

Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärfen am Freitagvormittag in Erkner eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombenexperten erwarteten keine Komplikationen, teilten sie dem rbb mit.

Allerdings beginnt die Entschärfung im Stadtteil Bahnhofsiedlung mit Verspätung, weil ein Bürger sein Haus bei der Evakuierung zunächst nicht verlassen wollte.



Seit 8 Uhr am Donnerstagmorgen mussten 330 Menschen in Erkner ihre Wohnungen verlassen. Um die Bahnhofsiedlung ist ein Sperrkreis von 600 Metern eingerichtet. Die Betroffenen können in der Stadthalle unterkommen.