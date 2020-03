rbb/Sabine Tzitschke Audio: Antenne Brandenburg | 03.03.2020 | Autorin: Sabine Tzitschke | Bild: rbb/Sabine Tzitschke

Erstaufnahme in Brandenburg - Flüchtlingsheime sorgen wegen Coronavirus vor

03.03.20 | 16:31 Uhr

Geflüchtete, die sich aktuell in den Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes Brandenburg befinden, werden ab sofort nicht mehr auf die Landkreise und großen Städte verteilt. Wie der rbb am Dienstag bei einem Besuch in der Erstaufnahme-Einrichtung in Eisenhüttenstadt erfuhr, haben sich das Gesundheitsamt und das Innenministerium für diese Vorbeugungsmaßnahmen entschieden. Damit wolle man vermeiden, dass das Coronavirus verbreitet wird. Diese Maßnahme gilt erst einmal für zwei Wochen.



Container fürs Fiebermessen

In den Eingangsbereichen der großen Asylunterkünfte stehen jetzt Container, dort wird seit Freitag bei allen, die neu ankommen, die Temperatur gemessen. Zusätzlich dazu stehen Container bereit. Für den Fall, dass Menschen mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen sind, können sie dort abgeschieden von den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern untergebracht werden. Wegen des Coronavirus wurden außerdem Abschiebung von Flüchtlingen nach Italien im Rahmen der Dublin-Vereinbahrungen ausgesetzt.

Keine Verdachtsfälle

Bislang gibt es in den vier Standorten der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes - Eisenhüttenstadt, Doberlug-Kirchhain, Wünsdorf und Frankfurt (Oder) - keine Verdachtsfälle. Von den aktuell 3.000 Plätzen in den Erstaufnahme sind 1.482 belegt. Aktuell kommen jeden Tag 15 bis 20 Flüchtlinge an und lassen sich registrieren, vor allem Menschen aus der Türkei, Afgahnistan, Iran, Irak, vereinzelt auch aus Pakistan oder der Russischen Föderation.

Quarantäne ist möglich