In Erkner ist in der Bahnhofssiedlung eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe gefunden worden. Sie soll am Freitag entschärft werden. Am Donnerstag wollen Mitarbeiter des Ordnungsamtes die 334 Anwohner gezielt informieren.

Ab Freitagmorgen um 7 Uhr soll ein 600-Meter-Sperrkreis um um die Bombe eingerichtet werden. Es sind also nur Teile der Bahnhofssiedlung betroffen. Bis 8 Uhr, so die Planung der Stadtverwaltung, sollen alle Bewohner dann ihre Häuser verlassen haben. Die Stadthalle wird als Anlaufstelle für diejenigen vorbereitet, die sicheren Unterschlupf suchen.

Aktuell wird geprüft, welche Bewohner Hilfe benötigen. Diese Menschen sollen einzeln transportiert werden, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern. Der Platz vor der Stadthalle soll am Donnerstag für Pendler gesperrt werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.03.2020, 13:30 Uhr.