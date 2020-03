In Polen gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Wie die polnische Agentur PAP meldet, befindet sich der Patient aus Cybinka in der Woiwodschaft Lebus nun in der Klinik in Zielona Gora. Cybinka liegt in der Nähe der polnisch-deutschen Grenze auf der Höhe von Eisenhüttenstadt.

Weiter heißt es, dass die Person vorher in Deutschland gewesen sein soll. Nach Informationen der polnischen Lokalzeitung "Gazeta Lubuska" soll der Infizierte an Karnevalsfeiern im nordrhein-westfälischen Heinsberg teilgenommen haben.

Den Angaben zufolge stehen aktuell alle, die mit dem Infizierten im Kontakt standen, unter Quarantäne, darunter auch seine Familie. Dem Patienten selbst soll es gut gehen. Derzeit sind 68 Menschen in Polen mit Verdacht auf Corona im Krankenhaus und 500 stehen unter Quarantäne.



Sendung: Antenne Brandenburg, 04.03.2020, 10:30 Uhr