Im Zusammenhang mit der Handtaschenraub-Serie in Frankfurt (Oder) hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 22-Jährige habe bei den Vernehmungen zwölf Raub-Straftaten gestanden. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann wohl auch für weit über 30 Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Frankfurt verantwortlich sein könnte. Darüber informierte die Polizei am Montagvormittag.

Der Tatverdächtige soll für gleich zwei Serien verantwortlich sein. Zum einen handelt es sich um mehrere Raubüberfälle in der Frankfurter Innenstadt. Dabei wurden in den vergangen zwei Wochen in insgesamt zwölf Überfällen vor allem ältere Frauen überfallen. Dabei soll der Tatverdächtige die Opfer von hinten überfallen und ihnen dann Handtasche oder Beutel entrissen haben. Häufig habe der Mann die Taschen dann in Tatortnähe ausgeräumt. Geld und Handys behielt er.

Beim Durchsuchen der Beute wurde der Verdächtige am vergangenen Dienstag beobachtet und von einem Zeugen fotografiert. Dazu wurde am 4.3. ein entwendetes Handy in Slubice geortet.

Mit dem Foto hat sich der Leiter der Polizeiermittlungegruppe Lothar Kaiser am 5. März an die polnischen Kollegen gewendet. Die erkannten den Mann und konnten dessen Namen ermitteln.

Der mutmaßliche Täter ist ein 22-jähriger polnischer Staatangehöriger, der zuvor in Deutschland polizelich noch nicht in Erscheinung getreten ist, wohl aber in Polen wegen Eigentumsdelikten schon polizeibekannt war. Bislang gab der Mann an, spielsüchtig zu sein und aus Geldnot die Taten begangen zu haben.

Da der Täter auch unscharf auf einer Videokamera bei einem Einbruchsversuch aufgenommen wurde, vermutet der Leiter der Soko "Villa", Stefan Koy, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Drei Zeugen haben den mutmaßlichen Täter inzwischen wiedererkannt, dieser habe offenbar auch tagsüber versucht, in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße einzubrechen. Stefan Koy ist optimistisch, dass alle Einbrüche und Einbruchsversuche im Bereich Hansa-Nord seit Ende Dezember, dem jetzt in der JVA Cottbus in U-Haft einsitzenden Mann zugeordnet werden können.



Sendung: Antenne Brandenburg, 09.03.2020, 14:10 Uhr.