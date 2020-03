rbb/Uta Schleiermacher Audio: Antenne Brandenburg | 09.03.2020 | Autorin: Uta Schleiermacher | Bild: rbb/Uta Schleiermacher

Zerstörter Erinnerungsort - Gestohlene Stolpersteine werden im Mai neu verlegt

09.03.20 | 13:41 Uhr

Die sieben in Frankfurt(Oder) gestohlene Stolpersteine sollen am 21. Mai an Christi Himmelfahrt neu verlegt werden. Dies teilte die Initiative "Stolpersteine FFO" dem rbb auf Nachfrage mit. Unbekannte hatten die sieben Stolpersteine Mitte Juni 2019 ausgegraben und gestohlen. Der Staatsschutz hatte daraufhin ermittelt, allerdings ohne Ergebnis. Die Ermittlungen waren im November eingestellt worden.

Spenden gesammelt

Die Steine waren im Zentrum der Stadt am Rand des Lenné-Parks verlegt. An diesem Ort befand sich das ehemalige jüdische Krankenhaus, das bis in die 1930er Jahre als jüdisches Altenheim genutzt wurde. Für die neuen Stolpersteine hatte die Initiative Spenden gesammelt. Die Steine sollen nun mit einem neuen Kopfstein verlegt werden, der auf die Geschichte des Ortes hinweist. Sie sollen außerdem besser vor Diebstahl und Vandalismus geschützt werden. Zu dem Termin wird außerdem noch ein Stolperstein in Slubice verlegt, der an ein Euthanasie-Opfer erinnert.

181 Stolpersteine in Frankfurt (Oder) und Slubice