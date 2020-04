Der Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau (Barnim) lässt das Cannabisverbot in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht prüfen. Müller hatte den Schritt im vergangenen September angekündigt und am Montag auf seiner Facebook-Seite verkündet, dass er den Antrag per Post abgeschickt hat. Die Vorlage mit 140 Seiten Begründung hat das Amtsgericht Bernau online [ag-bernau.brandenburg.de] am Dienstag veröffentlicht.

Nach Artikel 100 des Grundgesetzes kann ein Gericht ein Gesetz überprüfen lassen, wenn es dieses für verfassungswidrig hält. Im Vorjahr setzte Müller zwei Verfahren wegen illegalen Cannabisbesitzes in geringen Mengen aus. In den Verfahren hatte Müller Zweifel, ob eine Strafverfolgung verfassungsgemäß sei. Müller plädiert für Therapien und eine verbesserte Aufklärung über den Cannabiskonsum.