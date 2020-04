Am Tattag soll der Angeklagte seine Frau dann in deren Wohnung aufgesucht haben, da er befürchtete, dass sie eine neue Beziehung habe. Weil er keine Antwort auf diesen Vorwurf bekam, soll er sie erwürgt haben.

Drei Monate lang hatte die Polizei nach dem Täter gesucht. Erst dann geriet der Ehemann ins Visier der Ermittler. Laut Jens Höwer von der Brandenburger Polizei verstrickte sich der Ehemann zunehmend in Widersprüche und legte letztendlich ein umfassendes Geständnis ab. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen.

Am kommenden Montag wird der Prozess am Frankfurter Landgericht fortgesetzt. Wie die Verteidigung am Vormittag ankündigte, will sich der Angeklagte dann umfassend äußern.

Sendung: Antenne Brandenburg, 28.04.2020