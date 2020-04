Hohes Blutspendeaufkommen in Brandenburg

Nach Blutspende-Aufrufen zu Beginn der Corona-Krise Anfang März ist die Versorgungslage mit Blutpräparaten in Brandenburg derzeit sehr stabil. Die Abnahmestellen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) seien ausgelastet, sagte die Pressesprecherin des Blutspendedienstes Nord-Ost, Kerstin Schweiger, am Dienstag dem rbb. Demzufolge könnten Kliniken und Patienten momentan in ausreichender Menge beliefert werden. Für die große Spendenbereitschaft bedankte sich das DRK bei den Brandenburgern.