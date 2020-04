Zwischen Strausberg und Mahlsdorf fährt momentan nur ein Schienenersatzverkehr, die S-Bahnlinie 5 ist hier wegen Bauarbeiten unterbrochen. Die meisten weichen auf Regionalzüge aus, in denen es immer enger wird. Keine gute Nachricht in Corona-Zeiten. Von Marie Stumpf

Auf der S-Bahnlinie 5 zwischen Mahlsdorf und Strausberg gibt es schon seit längerem Ersatzverkehr. In der derzeitigen Corona-Pandemie zieht das größere Konsequenzen nach sich, denn die Fahrgäste, die auf der Strecke sonst die S-Bahn nehmen, drängen sich jetzt in dem alternativen Regionalzug. Abstand einhalten ist dort kaum möglich.

Dicht an dicht stehen die Fahrgäste am Donnerstagvormittag im RB 26 von Strausberg nach Berlin-Ostkreuz. Im hinteren Teil des Zuges versuchen sie noch Abstand zu halten, jeder zweite Sitz bleibt frei. Dafür ist im vorderen Teil des Zuges kaum noch Platz. Dort drängen sich die Menschen an den Türen und im Gang eng aneinander.



Teilweise fahren die Züge mit nur einem Waggon. Deutlich zu wenig Platz für die zu bewältigende Menge an Fahrgästen. Ursache ist ein Fahrzeugschaden, heißt es von der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Normalerweise seien die Züge in der Hauptverkehrszeit mit zwei Wagen unterwegs.

Aufgrund der Baustelle fahren die Züge auf der Strecke dafür deutlich öfter. Vor allem zwischen 5 und 9 Uhr sowie am Nachmittag rollen zwei zusätzliche Bahnen pro Stunde, dann allerdings nur bis Lichtenberg. Für einen weiteren Wagen sei schlichtweg kein Platz. Dafür herrscht auf der Strecke zwischen Lichtenberg und Ostkreuz zu viel Verkehr, begründet die NEB.