Bild: rbb / Larissa Mass

Afrikanische Schweinepest - Umweltschützer kritisieren geforderten Grenzzaun

13.05.20 | 08:04 Uhr

Die Afrikanische Schweinepest rückt bedrohlich nah an Brandenburg. Der Landesbauernverband fordert an der Grenze zu Polen einen festen Zaun. Doch Naturschützer krisieren das, sie fordern stattdessen Präventionsmaßnahmen.

Ein fester Zaun gegen die Afrikanische Schweinepest ist noch gar nicht errichtet, da erregt er schon die Gemüter in Ostbrandenburg. Der stabile Metallzaun soll die in Polen grassierende Afrikanische Schweinepest von deutschen Wild- und Hausschweinen fernhalten. Bisher steht an der polnischen Grenze nur in den Landkreisen Frankfurt (Oder), Oder-Spree und Spree-Neiße ein leichter Drahtzaun, durch den Strom fließt.

"Das wäre für Landwirte der Supergau"

Henrik Wendorff vom Landesbauernverband findet, dass der nicht ausreicht und fordert eine festere Zaunanlage entlang der gesamten deutsch-polnischen Grenze: "Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus. In Polen wurden bisher 2.300 infizierte Wildschweine geschossen. Und auch zwei Ausbrüche im Nutztierbeständen bereiten uns Sorgen." Falls die Schweinepest die Grenze überquert und Deutschland als Pestgebiet eingestuft würde, müssten hierzulande Hausschweine präventiv getötet werden. Möglicherweise würde auch der Handel mit Schweinefleisch verboten. "Das wäre für uns als Landwirte der Supergau", sagt Wendorff und fordert Lösungsvorschläge auch vom Bund und der Europäischen Union.

Flinte statt Zaun

Carsten Preuß vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht die Sache anders: "Wir sehen an der Grenze zu Dänemark, dass ein solcher Zaun Lebensräume zerschneidet. Auch können sich Tiere an ihm verletzen." Preuß fordert eine sorgfältige Abwägung zwischen dem Nutzen des Zauns und dem "erheblichen Eingriff ins Ökosystem". Der BUND will statt dem festen Zaun auf Prävention setzen: So soll die Ausbreitung der Schweinepest verhindert werden, indem mehr Wildschweine in Brandenburg geschossen werden. Aktuell sei der Schwarzwildbestand ohnehin zu groß und richte auf Feldern Schaden an. Außerdem schlägt der BUND vor, weniger Mais anzubauen. Dieser sei Nahrungsgrundlage der Wildschweine und böte mit seinen hohen Pflanzen den Wildschweinen zudem gute Deckung.

"Sollten unsere Heimat nicht mit Zäunen zupflastern"

Auch juristische Gründe sprechen gegen einen durchgehenden Metallzaun: Entlang der Grenze zu Polen gibt es mehrere Schutzgebieten, in denen nicht gebaut werden darf. Zudem müssen die betroffenen Grundstückseigentümer noch zustimmen. Gernot Schmidt ist Landrat in Märkisch-Oderland, wo bisher weder ein leichter noch ein festerer Zaun an der Grenze steht. "Wir leben in einer Landschaft, die seit Jahrhunderten durch Weitläufigkeit und Offenheit geprägt wird. Das ist ein wichtiges Kulturgut", sagt Schmidt, "Wir müssen auf Krisen reagieren, aber wir sollen unsere Heimat nicht mit Zäunen zupflastern." Schmidt sieht seinen Landkreis auf einen drohenden Ausbruch gut vorbereitet: Man habe einen Notfallplan aufgestellt, Jäger und Bauern seien informiert.