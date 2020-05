Im Schloss Bad Freienwalde hat am Dienstag der neue Standort der kreiseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft STIC eröffnet. Im Untergeschoss des alten Schlosses stehen ab sofort sechs so genannte Co-Working-Plätze zur Verfügung, also Plätze zum Arbeiten, die kurzfristig von Angestellten und Soloselbstständigen genutzt werden können. Die Rathenau-Ausstellung bleibt weiterhin im Obergeschoss bestehen.