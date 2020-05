"Durchseuchung in Sammelunterkünften bewusst in Kauf genommen"

Für Wohnungen für Flüchtlinge und gegen Sammelunterkünfte will ein Bündnis aus 16 flüchtlingspolitischen Initiativen am Montag in Potsdam demonstrieren. Ihre Botschaft richtet sich auch an die Gesellschaft. Von Uta Schleiermacher

Mit einer Fahrrad-Sternfahrt und zwei Kundgebungen will ein Bündnis aus flüchtlingspolitischen Initiativen und der Seebrücke auf die Lebensbedingungen von Flüchtlingen aufmerksam machen. Am Montagmittag wollen sie dazu zunächst mit vier Fahrradkonvois an insgesamt zehn Gemeinschaftsunterkünften in Potsdam vorbeifahren. Bei Demo und Kundgebungen gelten Abstandsgebot und Maskenpflicht, versammeln dürfen sich aufgrund der aktuellen Eindämmungsverordnung dazu maximal 150 Menschen.

"Aktuell ist eine Person aus einem Wohnheim in Bernau positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dort haben sie nun zwanzig Menschen für zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Für uns zeigt das wieder, dass die Menschen in den Wohnheimen keinen Abstand halten können und daher nicht ausreichend geschützt sind."

Hussein kennt die Situation in den Wohnheimen aus eigener Erfahrung. Er kam nach seiner Flucht aus dem Sudan nach Brandenburg und lebt inzwischen in Eberswalde, wo er demnächst ein Studium in Global Change Management beginnen wird.

"Die Menschen wohnen zu mehreren Personen in kleinen Zimmern zusammen und teilen sich eine Küche mit 15 Personen", sagt Mustafa Hussein. Er gehört zu We’ll come united Brandenburg, einer offenen Initiative von Personen aus verschiedenen sozialen, antirassistischen und politischen Netzwerken. "Wir hatten Corona-Fälle in einer Unterkunft in Hennigsdorf , dort konnten die Menschen wochenlang nicht rausgehen, weil die Quarantäne immer wieder verlängert wurde, und dann wurden sie auch noch mit farbigen Bändchen gekennzeichnet", sagt er.

Die Initiativen fordern daher, dass alle Geflüchtete aus Gemeinschaftsunterkünften in Brandenburg in eigene Wohnungen untergebracht werden sollen. Und sie kritisieren auch die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Eisenhüttenstadt, Doberlug-Kirchhain und Wünstorf-Waldstatt. "Das Lager in Doberlug-Kirchhain ist etwa fünf Kilometer vom Stadtzentrum und von Supermärkten entfernt", sagt er. "Trotzdem haben sie im März die einzige Busverbindung vom Lager in die Stadt eingestellt. Die Menschen konnten nicht mehr einkaufen, das war vor allem für Frauen und Familien mit kleinen Kindern schlimm."

Ihr Vorwurf: Flüchtlinge werden damit massiv benachteiligt. "Offenbar wird eine Durchseuchung und damit Gefährdung der Bewohner*innen von Sammelunterkünften in vielen Teilen Brandenburgs bewusst in Kauf genommen", heißt es in dem vom Flüchtlingsrat veröffentlichten Aufruf [Flüchtllingsrat Brandenburg]. Dabei gebe es mehrere einschlägige Gerichtsurteile, die besagten, dass Abstand halten, Kontaktbeschränkungen und ein effektiver Seuchenschutz in Sammelunterkünften nicht möglich sei.