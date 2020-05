Bei Grabungen in der Uckermark ist ein Frauenskelett gefunden worden, das vermutlich mehrere tausend Jahre alt ist. Christof Krauskopf vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege sagte dem Evangelischen Pressedienst am Mittwoch, die Bestattung könne etwa zwischen 2.200 und 2.500 vor Christus stattgefunden haben. Die genaue Datierung könne erst nach weiteren Untersuchungen eingegrenzt werden.

Gefunden wurde das Skelett bei Grabungen für eine Windkraftanlage bei Bietikow in der Nähe von Prenzlau. Krauskopf sagte, es handele sich in jedem Fall um eine ungewöhnliche Bestattungsform. Die Frau sei in sogenannter Hockerstellung in einer Siedlungsgrube beigesetzt, nicht auf einem Friedhof. Mit etwas Glück lasse sich bei den weiteren Untersuchungen auch die Todesursache feststellen. Grabbeigaben seien nicht gefunden worden.

Vor über fünf Jahren hatten Archäologen ebenfalls in der Uckermark ein Gräberfeld von in Brandenburg nie gekannten Ausmaßes entdeckt. In Schmölln, ganz in der Nähe des jetzigen Fundortes, waren gut erhaltene Gräber aus der Jungsteinzeit aufgetaucht.

