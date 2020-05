Wenn in den Frühjahrsmonaten April und Mai die Temperaturen über mehrere Tage die Zehn-Grad-Marke erreichen, erwachen viele Igel aus dem Winterschlaf. Der Stoffwechsel der kleinen Säuger regt sich und sie beginnen, in Wiesen und Wäldern nach Futter zu suchen.

Im Wildkatzenzentrum Tempelfelde geben Anwohner oder die Wildtierrettung fast täglich verletzte Igel ab. Seit zwei Wochen versorgt Leiterin Catharina Grasnick etwa die neun Monate alte Lilli. Sie wurde vermutlich von einem automatischen Rasenmähroboter schwer zugerichtet. Meistens stoppten die Maschinen zwar automatisch an Hindernissen, jedoch seien Jungtiere, wie die faustgroße Lilli, zu klein und gerieten in die Klingen des Mähers, so Grasnick. Das Resultat seien dann oft schwere Schnitte am Kopf oder den Gliedmaßen.