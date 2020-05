+++ Ist Pfingsten Urlaub möglich? +++ Betriebe atmen auf: viele polnische Mitarbeiter dürfen wieder pendeln +++ Wie arbeiten Hebammen mit Kontaktbeschränkungen? +++ digitale Ausbildung an der größten Schule des Landes in Eisenhüttenstadt +++ Kurzarbeitergeld ist für Brandenburger Unternehmen ein Problem +++ Brandenburger Schüler fordern Absage der MSA-Prüfungen +++ wie geht es den "Blühstreifen"? +++ Wann gibt es wieder Tourismus in Brandenburg? +++ teures Gemüse in den Märkten, aber was haben Brandenburgs Bauern davon? +++