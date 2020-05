Mordprozess in Frankfurt (Oder)

Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an seiner Ehefrau hat der Angeklagte aus Eberswalde (Barnim) die Tat gestanden. Er habe die 30-Jährige am 2. August vergangenen Jahres erwürgt, sagte er am Montag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder).

Der Angeklagte gab an, er habe zwei Wochen nach der Trennung noch etwas aus der Wohnung seiner damals 30-jährigen Frau in Eberwalde holen wollen, als diese ihm gesagt habe, dass sie ihn nicht mehr liebe. Daraufhin habe er sie erwürgt. Die drei Kinder des Paares waren zur Tatzeit in der neuen Wohnung des Mannes.