Im Strandbad Wandlitzsee (Barnim) ist am Dienstagvormittag ein letztes Mal Weltkriegsmunition gesprengt worden. Zwei Jahre lang hatten Spezialtaucher im See nach Kampfmitteln gesucht - jetzt kann der Badebetrieb wieder aufgenommen werden.

Seit Sommer 2018 hatten Experten Teile des Sees von Blindgängern befreit. Am Dienstag wurden drei nicht mehr transportfähige Gewehrgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer Sprengung unschädlich gemacht. Kurz vor 8 Uhr erfolgte dazu die Freigabe des Einsatzleiters Tobias Fredericksen. Per Funkzünder löste sein Team die Detonation aus - und mit einem lauten Knall schoss eine Wasserfontäne in die Luft. Laut Fredericksen verlief der Einsatz planmäßig.

Ilka Paulikat vom zuständigen Ordnungsamt, die die insgesamt zehn Sprengungen seit Beginn der Munitionssuche im See begleitet hat, sagte, die größtenteils deutsche Munition habe 75 Jahre lang auf dem Seegrund gelegen. Paulikat zufolge sind viele Seen in der Umgebung noch von Altlasten verunreinigt. "Oftmals hat man Ende des Zweiten Weltkrieges versucht die Munition irgendwie zu entsorgen und da boten sich die Seen an", so die Beamtin.