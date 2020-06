Hohenfelde in der Uckermark

Nach der Entdeckung eines toten Babys im März in der Nähe von Hohenfelde (Uckermark) haben am Dienstag freiwillige DNA-Tests begonnen. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost sind insgesamt 138 Frauen aus Schwedt um die Abgabe einer freiwilligen DNA-Probe gebeten worden. Die Probe soll dann von der Gerichtsmedizin ausgewertet werden.

Fund in Hohenfelde (Uckermark)

Am 22. März hatte ein Spaziergänger das tote Kind entdeckt, das schon mehrere Tage im Wasser lag. Nach Untersuchungen muss das Baby lebensfähig gewesen sein. Das Mädchen starb nach den Angaben keines natürlichen Todes. Die Bevölkerung ist nach wie vor aufgerufen, Hinweise zu geben auf eine in dem Zeitraum Schwangere, bei der aber nun kein Kind lebt.

Unklar ist, ob es möglicherweise eine Verbindung zu einem ähnlichen Fall gibt. Nach eigenen Angaben will die Polizei die gewonnenen DNA-Spuren mit denen abgleichen, die bei Ermittlungen zum Fall eines toten Babys aus dem Jahr 2014 gesammelt wurden. Damals wurde auf einer Wiese in der Nähe ein totes Baby in einer Tüte gefunden. Das kleine Mädchen war laut Obduktion lebensfähig und nicht auf natürliche Weise gestorben.

Die Ermittlungen hatten damals zu keinem Ergebnis geführt. Sollten neue Erkenntnisse ergeben, dass der aktuelle und der ältere Fall in Verbindung gebracht werden können, würden die Ermittlungen auch zur Babyleiche aus dem Jahr 2014 wieder aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin dazu. "Die Ermittlungen laufen nun in alle Richtungen, natürlich auch mit dem Ziel, die Mutter zu finden."