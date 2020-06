Von den ursprünglich zwei Storchenküken blieb bald nur noch eins übrig. Wie bei Störchen in Situationen von Nahrungsmangel üblich, wurde das schwächere Küken offenbar vom Altvogel aus dem Nest geworfen. Groß war die Sorge, dass auch das verbleibende Jungtier nicht ausreichend versorgt werden kann. Veronika Gallasch erinnerte sich da an eine Aktion vor knapp 30 Jahren.

Hinter dem Haus der Familie Gallasch in Berkenbrück (Oder-Spree) steht seit fast fünf Jahrzehnten ein rund zehn Meter hoher Horst. Genauso lange ziehen dort Storchenpaare ihre Küken groß. Doch diesmal kümmert sich nur noch ein Elternteil um einen winzigen, verbliebenen Jungvogel. "Als wir erfahren haben, dass unser zweiter Storch von einem Auto angefahren wurde, waren wir regelrecht geschockt", sagt Grundstücks-Eigentümerin Veronika Gallasch. Der Storch war so schwer verletzt, dass er von einem Polizisten mit der Dienstwaffe erschossen werden musste.

Thomas Merten vom Angelsportverein "Die Berkenbrücker" ist jetzt beispielsweise deutlich häufiger als sonst an den Altarmen der Spree anzutreffen. "Wir versuchen nach Feierabend, Jungfische zu angeln", sagt er. "Wir bringen sie dann in einen Behälter unterhalb des Horsts." Dort bedient sich der Storch nun tatsächlich regelmäßig an Ukeleien, Plötzen oder auch Rotfedern und fliegt damit hinauf zum Horst.

Gleichzeitig schildert Lutz Ittermann aber auch ein grundsätzliches Problem für Störche, die ihr Futter viel auch auf frischgemähten Wiesen finden. Bei oft akuten Nahrungsmangel seien inzwischen viele Störche gezwungen, an frisch gemähten Straßenrändern auf Beutefang zu gehen - in unmittelbarer Nähe zu den Autos. "Das liegt auch daran, dass sich die landwirtschaftliche Nutzung in den letzten 30 bis 40 Jahren massiv verändert hat", sagt Ittermann. Früher seien häufiger kleine Flächen für Grünfutter gemäht worden, so dass laufend neue Jagd- und Futtergebiete für Störche entstanden seien. Heute einzelne große Betriebe auf großen Arealen Silage produzieren. "Da werden schon mal auf einen Schlag 300 Hektar abgemäht und verarbeitet", so der Artenschutzbeauftragte. "Die drei Tage danach haben die Störche einen reich gedeckten Tisch." Aber davor und auch später fänden die großen Vögel vielfach nur sehr schwer Futter.