Kurt Wilhelm Woltersdorf Mittwoch, 03.06.2020 | 13:50 Uhr

Nicht nur bei Herrn Schmidt ist es so geschehen, auch bei mir und vielen anderen Personen. Bei mir war es nicht bis nach Übersee, hier hielt sich der Kreis noch in der EU. Die Polizei ermittelt noch! An dieser Stelle kann ich nur sagen, Finger weg bei der Übermittlung von Ausweisen und Pässen, was ja auch gerne von Behörden und anderen Institutionen genutzt wird. Oder bei der Reservierungen. Das Netz ist unergründlich.