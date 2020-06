Dem brandenburgischen Landeskriminalamt ist nach eigenen Angaben der bisher größte Crystal-Meth-Fund in Berlin und Brandenburg gelungen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben Ermittler bereits Ende Mai bei einer Festnahme einer Rauschgiftbande ungefähr zehn Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Die Drogen haben einen Wert von ungefähr einer Million Euro. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet.

Die Polizisten hatten schon seit Januar 2019 in dem Fall ermittelt. Damals hatte ein Vermieter sie auf Chemikalien und Laborgeräte zur Drogenherstellung in der Lagerhalle einer seiner Mieter in Schönerlinde (Barnim) hingewiesen. Wie die Polizei mitteilte, ermittelte sie daraufhin in sechs Bundesländern sowie in Spanien und den Niederlanden.