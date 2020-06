In einem Wohnwagen vor dem Seniorenheim in Altlandsberg (Märkisch-Oderland) laufen für Andrea und Cassio Redlich die letzten Vorbereitungen für ihren Auftritt. Die beiden machen sich die Haare zurecht und ziehen die elegante Abendgarderobe an, bevor es für das Tanzpaar auf die improvisierte Bühne direkt vor dem Heim geht.

Eigentlich sind die Redlichs Turniertänzer und aktuell Vize-Landesmeister im Standard und Latein. Ihren Hauptwohnsitz haben sie zwar in Schöneiche (Oder-Spree), doch die meiste Zeit verbringt das Ehepaar in ihrem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Grünheide. Dort kamen auch Kontakte zu Altenheimen zustande, in denen sie fortan regelmäßig "Tanzkurse im Sitzen" angeboten haben.