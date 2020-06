Nach einem Brand in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) laufen derzeit die Ermittlungen zur Brandursache. Das bestätigte die Polizeidirektion Ost am Mittwochvormiitag auf Anfrage des rbb. Demnach seien am Dienstag ein Messestand und mehrere Fahrräder gegenüber einer Tankstelle abgebrannt. Ob sich die Gegenstände in einem Schuppen oder dem davorstehenden Transporter befanden, ist noch unklar. Zunächst war seitens der Regionalleitstelle Oderland von einer "mobilen Tankanlage" die Rede.

Das Ordnungsamt Rüdersdorf sprach am Mittwoch zudem von gelagerten Benzinkanistern, verwies allerdings bezüglich der Ermittlungen auf die Polizei. Nach deren Aussage nehmen am Nachmittag Ursachenermittler am Ort des Feuers die Arbeit auf. Mit Ergebnissen sei frühstens in den kommenden Tagen zu rechnen.