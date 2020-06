Das Landgericht in Frankfurt (Oder) hat am Dienstag einen 38 Jahre alten Mann aus Eberswalde (Barnim) zu lebenslanger Haft wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine 30 Jahre alte Frau, mit der er drei Kinder hat, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet hat.

Der 38-Jährige hatte im Prozess gestanden, seine Ehefrau am 2. August 2019 in dem einst gemeinsamen Zuhause in Eberswalde erwürgt zu haben. Die 30-Jährige hatte ihm nach eigenen Worten zuvor gesagt, dass sie ihn nicht mehr liebe. Die beiden lebten bereits getrennt. Familienangehörige fanden die Frau am Morgen des 3. August tot.



Nach Beratung von Sachverständigen kam das Gericht zu der Überzeugung, dass der Angeklagte beim Angriff arg- und wehrlos gewesen sei. Der Eberswalder hatte nach der Tat Beweismittel manipuliert und versucht, einen Raubmord vorzutäuschen. Bei polizeilichen Vernehmungen verstrickte er sich dann in Widersprüche.