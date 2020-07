Wegen anhaltender Trockenheit hat Märkisch-Oderland es verboten, Wasser aus Flüssen und Seen im Landkreis zu schöpfen. Das teilte der Landkreis am Freitag mit. Das Verbot sieht allerdings zwei Ausnahmen vor: Für nicht gewerbliche Zwecke dürfen Anwohner und Besucher nach wie vor höchstens zehn Liter pro Tag entnehmen. Außerdem kann die Feuerwehr weiter Wasser zum Löschen schöpfen.

Wegen der Trockenheit in den vergangenen Jahren und weil auch in Zukunft hohe Temperaturen und wenig Regen zu erwarten sei, seien die Gewässer "in hohem Maße schutzbedürftig", hieß es in einer Mitteilung des Landkreises. Viel Verdunstung und sinkende Pegelstände gefährdeten den Wasserhaushalt. Wie der Landkreis weiter mitteilte, gilt das Entnahmeverbot auf unbestimmte Zeit, da nicht absehbar sei "wann sich die Witterungslage entspannt".

Die anhaltende Trockenheit macht sich auch in anderen Landkreisen bemerkbar. So haben der Barnim und die Uckermark auch schon Entnahmeverbote erlassen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 03.07.2020, 12:30 Uhr.