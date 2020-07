Razzia in Fürstenwalde (Spree) und Eisenhüttenstadt

Zwei Jahre lang ermittelten Beamte der Zollfahndung und der Polizei. Am Dienstag kam dann in einem Großeinsatz der Zugriff auf eine Hehlerbande im Landkreis Oder-Spree. Von Tony Schönberg

Bei den Durchsuchungen in Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt und Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree hat die Zollfahndung am Dienstagmorgen zwei Männer festgenommen. Das bestätigte der Sprecher Armin Hoffmann am Mittwoch dem rbb.