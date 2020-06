Brandsatz vor Wohnhaus in Rehfelde gezündet

In Rehfelde (Märkisch-Oderland) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag eine sogenannte Brandvorrichtung an einem Wohnhaus abgelegt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Nachbarin auf Zischgeräusche und einen Feuerschein aufmerksam. Daraufhin alarmierte sie gegen 5 Uhr die Einsatzkräfte und löschte selbst das Feuer.