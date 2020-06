Brand an mobiler Tankstelle in Rüderdorf gelöscht

Feuerwehreinsatz in Oder-Spree

Der Brand an einer mobilen Tankstelle in Rüdersdorf (Oder-Spree) ist nach Angaben der Regionalleitstelle Oderland gelöscht worden. Die Einsatzkräfte sind derzeit noch vor Ort und mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Das Feuer war am Dienstagnachmittag ausgebrochen. Was genau gebrannt hatte, ist noch unklar. Auf dem Gelände an der Woltersdorfer Ecke Marienstraße sollen auch mehrere Autos stehen.