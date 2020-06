Der Koalitionsausschuss der Brandenburger Landesregierung berät am Donnerstag über den künftigen Standort der Stasi-Unterlagenbehörde (BStU) im Land. Im Gespräch sind die bisherige Außenstelle nebst Aktenarchiv in Frankfurt (Oder), als auch das Menschenrechtszentrum in Cottbus.

Zu Gast bei der internen Sitzung ist Maria Nooke, Brandenburgs Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur in der DDR. Sie hat ein Konzept für den künftigen Brandenburger Archivstandort vorbereitet, den sie im Ausschuss vorstellen will.

Die Außenstelle Frankfurt hatte bereits 1991 in der Originalliegenschaft der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit mit der Sicherung und Aufarbeitung von Akten begonnen. Bis 1996 zog die Behörde an den jetzigen Standort in die Fürstenwalder Poststraße.

Das Fehlen eines BStU-Standortes in Cottbus und die Schließung der Potsdamer Außenstelle zum 31.12.2008 führten dazu, dass seitdem allein die BStU-Außenstelle in Frankfurt (Oder) die Aufgaben wie Beratung, Auskunft und Information der Öffentlichkeit im Land Brandenburg durchführt. Dort lagern die Archivmaterialien der ehemaligen Bezirke Frankfurt und Cottbus. Die Akten der ehemaligen Potsdammer Außenstelle wurden in das Zentralarchiv in Berlin aufgenommen.

