dpa/P. Pleul Audio: Inforradio | 05.06.2020 | Amelie Ernst | Bild: dpa/P. Pleul

Einigung in Brandenburg - Frankfurt soll Standort des Stasi-Unterlagenarchivs bleiben

05.06.20 | 14:33 Uhr

Die bisherige Stasi-Unterlagenbehörde in Frankfurt (Oder) soll als Archiv- und Dokumentationsstelle erhalten bleiben. In Cottbus ist eine Auskunfts- und Beratungsstelle vorgesehen. Darauf haben sich die Brandenburger Regierungsparteien SPD, CDU und Grüne am Donnerstag in Potsdam verständigt. Nun muss der Bund über den Vorschlag beraten. Zuvor hatte es Uneinigkeit in der Kenia-Koalition über den künftigen Standort gegeben, nachdem im Bundestag beschlossen wurde, dass es künftig nur noch ein Unterlagenarchiv pro östlichem Bundesland geben soll. Verwaltet werden die Akten des ehemaligen DDR-Ministeriums für Staatssicherheit dann vom Bundesarchiv.

Stasi-Machenschaften dürften nicht in Vergessenheit geraten

SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte, man wolle die Erinnerung an zwei Orten wach halten, damit die Stasi-Machenschaften nicht in Vergessenheit gerieten. Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke erklärte, mit dem Vorschlag unterstreiche die Koalition, dass es neben dem Hauptsitz der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin auch regionale Anker für den Umgang mit dem Erbe der Stasi brauche. Jan Redmann, Fraktionschef der CDU, betonte, Cottbus sei als zweiter Erinnerungsort hervorragend geeignet, da es dort mit dem ehemaligen Gefängnis für politische Häftlinge und heutigem Menschenrechtszentrum bereits eine erfolgreiche Einrichtung gebe.

80 Lkw-Ladungen mit Akten