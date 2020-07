Nach dem Sturz einer Zwölfjährigen in einen mehrere Meter tiefen Schacht in einem leerstehenden Industriegebäude in Frankfurt (Oder) will die Stadt Sicherungsmaßnahmen auf dem Gelände überprüfen. "Das ist ein Areal der Stadt, auf dem es häufiger zu Sachbeschädigungen kommt und auch zu illegalem Zutritt", sagte Stadtsprecher Uwe Maier der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Das verlassene Industriegelände ist abgesperrt und gilt seit Jahren als Gefahrenschwerpunkt.