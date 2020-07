In der Corona-Krise haben deutlich mehr Menschen den alten Buchenwald Grumsin, Unesco-Weltnaturerbe, besucht als in den Vorjahren. Die anliegenden Dörfer stellt der Besucherverkehr vor Herausforderungen. Von Michel Nowak

Riesige, alte Bäume auf sanft geschwungenen Hügeln, dazu kleine Moore und Seen und eine Fülle an Pflanzen und Tieren: Nicht ohne Grund gehören die alten Buchenwälder des Grumsin bei Angermünde (Uckermark) zum Unesco-Weltnaturerbe.

Besonders seit der Corona-Krise zieht es unzählige Städter in das weitläufige Schutzgebiet in der Uckermark. Laut Gästeführer Roland Schulz sorgt der Besucheransturm für zugeparkte Wege und Kreuzungen. Auch die Linienbusse sollen teilweise Probleme haben, auf der schmalen Zufahrtstraße von Altkünkendorf die Autos der Gäste zu passieren. Ein Kollege von Roland Schulz habe auf einem der Rundgänge allein 108 Autos mit ortsfremden Kennzeichen gezählt, sagt er.

Deshalb haben sich drei Naturführer in einem Brief an Uckermark-Landrätin Karina Dörk (CDU) gewandt und fordern eine gezielte Besucherlenkung ab Angermünde. So verweist Gästeführer Schulz auf die Möglichkeiten, Grumsin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen. Mit dem Zug sei Angermünde von Berlin aus in lediglich einer Stunde zu erreichen. Von dort aus fährt der eigens eingerichtete Shuttlebus in 20 Minuten bis zum Weltnaturerbe. Die Parkarbeiter fordern nun den Fahrtakt von derzeit zwei auf eine Stunde zu erhöhen.