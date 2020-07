Heinersdorf will Konzepte für Lebensabende entwickeln

Forschungsstelle geplant in Oder-Spree

Anke Gersmann ist Heinersdorferin, Anfang 60 und möchte ihren Lebensabend gerne in ihrem Heimatdorf verbringen. Doch damit sie das auch tun kann, hat sie ein paar Wünsche: "Dass alle Eingänge, zum Beispiel zum Arzt, barrierefrei sind. Und dass wir betreutes Wohnen in Heinersdorf bekommen."

Anke Gersmann ist eine von 40 Teilnehmern, die am Donnerstag zum Workshop der geplanten Praxisforschungsstelle nach Heinersdorf (Oder-Spree) gekommen ist. Neben älteren Einwohnern sind auch Kommunalpolitiker und Wissenschaftler und Mitglieder aus dem Kreisseniorenbeirat darunter. Sie alle dürfen von ihren Erfahrungen und Wünschen berichten, damit das Älterwerden auf dem Land in Zukunft besser gestaltet werden kann. Die geplante Praxisforschungsstelle in Heinersdorf soll diese Ideen dann bündeln.