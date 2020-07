Tausende Wanzen auf Hauswänden, an den Fenstern und in der Wohnung: In Oder-Spree leiden die Anwohner aktuell unter einer Kohlwanzen-Plage. Inzwischen ist das Gesundheitsamt eingeschritten. Von Marie Stumpf

Gottfried Johne und seine Frau Waltraud aus dem Friedländer Ortsteil Weichensdorf (Oder-Spree) fühlten sich in der vergangenen Woche wie in einem Horrorfilm. Tausende Wanzen saßen an den Fenstern, Türen, Wänden und an den Vorhängen.

Seit 50 Jahren lebt das Ehepaar Johne in dem Haus in der Weichensdorfer Dorfstraße. So eine Plage wie jetzt haben sie aber noch nie erlebt. "Für mich war diese Erfahrung richtig gruselig", erzählt Waltraud Johne, "Egal, wo man hingeht und wo man sitzt, krabbelt es!"



Begonnen hatte die "Invasion" - wie Gottfried Johne die Plage nennt - in der vergangenen Woche. Seit das Ehepaar auf eigene Faust Pestizide versprüht hat, ist es etwas besser geworden. Die meisten Wanzen sind tot. Doch manche krabbeln noch immer munter über die Hauswände. Die sechs bis acht Millimeter großen Kohlwanzen kommen von einem Rapsfeld der Agrargenossenschaft Günthersdorf, das direkt gegenüber vom Haus der Johnes liegt. Zwischen Mai und Juli siedeln sich die Wanzen dort an, normalerweise aber nicht in diesen Massen.